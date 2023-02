Rechnungshof sieht Mängel bei UVP-Verfahren in der Steiermark

Die zuständige Umweltlandesrätin Ursula Lackner (SPÖ) teilte am Samstag in einer Aussendung mit, die Umweltabteilung sei inzwischen neu strukturiert worden, mehr als 20 neue Mitarbeiter seien aufgenommen worden, es gebe nun ein eigenes UVP-Referat. Die Kritik des Rechnungshofs betreffe die Zeit davor. Am 19. Dezember 2022 habe der Rechnungshof sie, Lackner, sowie die Landesamtsdirektion und die Personalabteilung mündlich informiert, dass ein Mitarbeiter "im Zuge von Bescheiderstellungen Inhalte mit Konsenswerbern abgestimmt hätte". Die Vorwürfe hätten sich mittlerweile erhärtet, ein Disziplinarverfahren gegen den Betroffenen sei eingeleitet worden. Noch im vergangenen Sommer hatte Lackner bekannt gegeben, dass eine Überprüfung durch die interne Revision des Amts der Steiermärkischen Landesregierung "keine großen Missstände" gezeigt habe, lediglich Bedarf zur "Optimierung des Risikomanagementsystems" sowie zu organisatorischen Verbesserungen.

Opposition fordert Konsequenzen

Der Rechnungshof wurde auf Antrag der steirischen Oppositionsparteien FPÖ, Grünen, KPÖ und NEOS tätig. Politische Reaktionen ließen am Samstag nicht lange auf sich warten. "Wenn das stimmt, was die Kronen Zeitung heute berichtet, dann kann das nicht ohne personelle Konsequenzen bleiben", sagte Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl in einer Aussendung. Sie kündigt eine Dringliche Anfrage an und will die SPÖ-Ressortverantwortung im Umweltbereich hinterfragen.