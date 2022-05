Urlaubslust trotz Teuerungswelle: Noch kein Sparfrust beim Reisen

Keine Maskenpflicht in der Lobby, keine 3-G-Kontrollen im Restaurant, keine Gästelimits in der Sauna des Hotels: Die Sommersaison 2021 ist die erste, die nahtlos an die Zeit vor Corona anschließt – ohne gesetzliche Beschränkungen.

Entsprechend groß sind die Erwartungen der steirischen Touristiker, die rund um Seen, Wälder und Berge Angebote für Sommerfrischler geschnürt haben. „Wir sind positiv gestimmt, die Buchungslage ist sehr gut“, beschreibt Christian Contola vom Tourismusverband Thermen- und Vulkanland in der Oststeiermark. „Die Gäste haben Lust auf Urlaub.“ Das gelte bereits für die verlängerten Wochenenden von Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam, die stark nachgefragt würden.