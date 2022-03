Großes Werben um den Sommergast in der Steiermark

Um gegenzusteuern, nimmt die Gesellschaft Geld in die Hand: Mit 1,4 Millionen Euro ist das Budget für Marketingmaßnahmen für die Sommerkampagne so groß wie nie zuvor. „Wir tun alles, um so gut wie möglich aus dieser Situation zu kommen“, betont Neuhold.

Erinnerung an die wilden Kerle

Potenziellen Steiermark-Urlaubern soll andererseits auch etwas geboten werden. Das fängt bei der leichteren Suche nach Destinationen, Themen oder Unterkünften an: Alle Beherbergungsbetriebe, Veranstaltungen oder Ausflugsziele der insgesamt elf steirischen Tourismusregionen sollen erstmals virtuell gebündelt werden, sie sind über eine Homepage anzusteuern. Sieben Regionen sind bereits online, vier folgen noch vor Sommerbeginn.

Weiters wurde für die reale Tourismuswelt neue Angebote überlegt. In Haus im Ennstal in der Region Schladming-Dachstein entstand ein neuer Themenweg in Erinnerung an die „Handvoll wilder, mutiger Kerle, die 1907 die erste Schutzhütte erbauten“. Die östliche Obersteiermark mit Bruck-Mürzzuschlag und Leoben, touristisch Hochsteiermark bezeichnet, hat neue Waldwanderwege sowie Klettersteige zu bieten.

Im Murtal stehen geführte Blütenwanderungen auf dem Programm, während die Ost- und Südoststeiermark vermehrt auf Radfahrer setzen, und das auch grenzüberschreitend nach Slowenien. Graz und Umgebung lassen sich auch fein mit dem Fahrrad anschauen und da wäre auch „Thaliwood“ nicht weit. Damit ist nicht in Thal bei Graz gemeint, wo ein gewisser Arnold Schwarzenegger geboren wurde. Sondern der Flughafen Thalerhof: Zwischen 1947 und 1954 wurden dort in den Thalerhof-Filmstudios 17 Filme gedreht.