"Urlaub in den Bergen ist nicht fad“

Bilder im Kopf

Dennoch zeigen tiefenpsychologische Interviews im Auftrag der Österreich Werbung (ÖW), dass Menschen, die an Urlaub denken, vor allem folgendes Bild im Kopf haben: Sich selbst auf der Liege am Sandstrand, im Hintergrund plätschert das Meer, die Sonne knallt vom wolkenlosen Himmel, es gibt nichts zu tun. Nicht einmal vor der Abreise, denn im Grunde braucht man für diese Art von Urlaub nicht mehr als Badezeugs und Flipflops.

Der Bergurlaub erscheint im Vergleich dazu wie ein einziger Kraftakt: Mit den Sandalen kann man schon am Weg zur Mittelstation einpacken, das Wetter schlägt schneller um, als man zur Schutzhütte rennen kann und wenn man beim geselligen Beisammensein auf der Berghütte übersieht, dass die Seilbahn um 17 Uhr Betriebsschluss hat, kann der Weg ins Tal deutlich länger dauern als geplant.

Kurz: Hirn ausschalten ist am Berg keine gute Idee. „Ein Urlaub in den Bergen ist ohne Anstrengung nicht zu haben“, so also auch die Haltung der Teilnehmer an den tiefenpsychologischen Interviews.

Sommer ohne Rekorde

Allerdings wollen sich viele im Urlaub anstrengen – Kilometer mit dem Rad abspulen, Höhenmeter sammeln, ein Yoga-Retreat buchen. Viele zieht es wieder auf die Berge – wenn auch mit der Seilbahn.

Knapp 20 Millionen Ersteintritte haben die Seilbahner vergangenen Sommer gezählt, heuer werden es laut Wolf coronabedingt sicher weniger sein. Bereits zehn Prozent des Jahresumsatzes fährt die Branche in den Sommermonaten ein (unter anderem auch, weil sie in den Tourismuskarten normalerweise inkludiert sind).