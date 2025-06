Erhöhte Unwettergefahr: Heftige Gewitter in Österreich erwartet

Während die Hitzewelle der letzten Tage anhält, verschärft sich die Unwettergefahr für den Donnerstagnachmittag in ganz Österreich. Die Österreichische Unwetterzentrale berichtet, dass in weiten Teilen des Landes mit kräftigen Gewittern zu rechnen ist. Örtlich besteht eine erhöhte Gefahr für Hagel, Starkregen und teils schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 100 km/h .

Besonders das Berg- und Hügelland scheint am Nachmittag betroffen zu sein, aber auch im Flachland werden erste kräftige Gewitter erwartet. Am Abend verlagern sich die Gewitter zunehmend in den Osten, doch auch im Süden Österreichs kann es zu heftigen Unwettern kommen.

Hitzewelle hält an

Laut aktuellen Berichten setzt sich die Hitzewelle weiter fort. Temperaturen zwischen 25 und 36 Grad sind landesweit zu erwarten. Von Unterkärnten bis ins östliche Flachland muss mit besonders hohen Temperaturen gerechnet werden. Die absoluten Hotspots liegen in der Südsteiermark und im Seewinkel.