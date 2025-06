Ein Anruf, der Leben retten kann: Hitzetelefon geht in nächste Runde

Unter der kostenfreien Telefonnummer 0800-880-800 bieten Experten des Hitzetelefons Informationen und Tipps, um die Auswirkungen der menschengemachten Klimakrise und den daraus folgenden Hitzewellen, die für viele eine hohe gesundheitliche Belastung darstellen, zu minimieren. Bei einem Anruf werden Verhaltensempfehlungen gegeben, Fragen beantwortet und über das richtige Verhalten an heißen Tagen aufgeklärt .

Dieses Angebot sei insbesondere wichtig für Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Die Staatssekretärin für Gesundheit, Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), erklärte diesbezüglich: "Extreme Hitze ist längst kein Ausnahmefall mehr und sie trifft jene am härtesten, die ohnehin am meisten Schutz brauchen: ältere Menschen, chronisch Kranke und Pflegebedürftige. Mit dem Hitzetelefon stellen wir sicher, dass genau diese Menschen rasch Hilfe und konkrete Tipps erhalten. Es ist ein einfaches, aber enorm wirksames Angebot. Ein Anruf kann im Ernstfall Leben retten."

Tipps gegen die Hitze

In einer Broschüre veröffentlichte das Gesundheitsministerium zudem Informationen, um über das richtige Verhalten bei extremer Hitze aufzuklären. Wichtig sei demnach, viel zu trinken und körperliche Anstrengung in kühlere Morgenstunden zu verlegen. Auf Sport sollte an Hitzetagen generell eher verzichtet werden. Zu empfehlen sei auch, keine zu großen Portionen zu essen und sehr fettige oder fleischlastige Speisen zu vermeiden. Besser geeignet sind Früchte, Gemüse, Suppen und Salate.