Erneut Unwetter: Sonntagabend im Osten von Österreich

Am Sonntag zogen erneut Gewitter mit Sturm und teilweise auch Hagel quer über Niederösterreich.

Auch im Bezirk Hollabrunn , wo die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter am Freitag im Laufe des Sonntags noch voll im Gang waren, mussten die Feuerwehren wieder ausrücken.

Unwetter: Helfer im Dauereinsatz

"Einer der größten Unwettereinsätze des Bezirks geht zu Ende", berichtete das Bezirkskommando am Sonntag in einer Aussendung. In Summe rückten über 800 Mitglieder mit 181 Fahrzeugen aus.

"Manche haben durchgearbeitet, manche waren drei Tage im Einsatz, bis an die Grenzen ihrer Kräfte", sagte Bezirksfeuerwehrkommandant Alois Zaussinger, der sich bei den Helfern bedankte.