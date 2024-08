Schwere Regenfälle auch am Sonntag in Hollabrunn

Während es in Wien ein vorsichtiges Aufatmen hinsichtlich der Wettersituation gab, wurde Hollabrunn am Sonntag erneut von heftigen Regenfällen getroffen.

Erneut Regen im Katastrophengebiet Hollabrunn

Nach den schweren Unwettern in Niederösterreich war am Sonntag das Aufräumen weitergegangen. In Hollabrunn - die Stadt gilt seit Samstag als Katastrophengebiet - waren zahlreiche Feuerwehren tagsüber mit Reinigungsarbeiten beschäftigt.