Überflutungen in Gloggnitz: Mann musste aus Auto gerettet werden

Zu einer dramatischen Rettungsaktion im Zuge des Unwetters am Samstag kam es in Gloggnitz, Bezirk Neunkirchen. Massive Regenfälle am Nachmittag sorgten für Überschwemmungen, kleine Bäche wurden zu reißenden Flüssen. Die Kanalisation konnte die Wassermengen nicht mehr aufnehmen. Es kam zu Überflutungen. Unter anderem bei einer Eisenbahnunterführung der B27 Semmering-Basistunnelbaustelle.

Ein Fahrzeuglenker unterschätzte die Situation und fuhr in die Unterführung ein. Das Auto blieb in den Fluten stehen, der Lenker konnte das Fahrzeug nicht mehr verlassen und war mitten in den Wassermassen gefangen. Die Stadtfeuerwehr Gloggnitz rückte an und konnte den Mann befreien.

In der Region wurden auch zahlreiche Keller und weitere Straßen überschwemmt.