Regenrekord in Wien brachte Menschen in Lebensgefahr

Humor ist, wenn man in Wien selbst in Momenten des persönlichen Unglücks gelassen analysiert:

"Eigentlich wollten wir mit Freunden zum Heurigen", erzählte der Autofahrer, während dessen SUV in der mit Wasser angefüllten Unterführung Mooslackengasse davonschwamm. "Dass wir jetzt so absaufen, hätte ich mir vor wenigen Minuten nicht gedacht.“

Regenwalze in Wien

Am späten Samstag Nachmittag hatte die Regenwalze auch die Bundeshauptstadt erreicht: "93 Liter auf den Quadratmeter in Wien Hohen Warte", postete nur wenig später der Meteorologe Manuel Oberhuber. Das wäre ein neuer August-Tagesrekord: "Noch nie in der 152-jährigen Messgeschichte wurden hier mehr als 76 Quadratmeter gemessen."

Binnen weniger Minuten standen Straßen und Keller unter Wasser. Der Fahrer des buchstäblich abgesoffenen Wagens erzählte dem KURIER, dass die Wassermassen wie aus dem Nichts in die Unterführung strömten. In letzter Sekunde konnten sich seine Frau und er über das Fenster des Beifahrersitzes aus dem Wagen befreien.