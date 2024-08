"Wasser stand bis zum Nabel": Großes Aufräumen nach Unwetterchaos in Hollabrunn

Das Wasser ist großteils abgepumpt. Doch der Schlamm ist überall. Auf Möbeln, auf den Straßen, in Gebäuden: Eine schwere Unwetterfront hat die nö. Bezirkshauptstadt Hollabrunn Freitag Abend getroffen. Am Tag danach werden die Schäden sichtbar.

Ein paar Meter weiter, gleich neben den unterspülten Bahngleisen, schaufeln Freiwillige seit den Nachtstunden den Schlamm aus der Tennishalle . "Das Wasser war einen dreiviertel Meter hoch - an der Bande sieht man das eh noch. Es hat ein Tor eingedrückt", schildert eine Helferin. Man versucht, die sensiblen Bodenbeläge zu retten, schaufelt per Hand. Ein Auto, das wenige Stunden davor noch vor der Halle stand, ist inzwischen weg. "Alles voller Dreck drinnen. Aber es ist angesprungen."

Bürgermeister Alfred Babinsky und Bezirkshauptmann Karl-Josef Weiss machen sich am Samstag einen Eindruck von den Schäden. "Bei all dem, was wir hier sehen, müssen wir trotzdem sagen, dass wir Glück hatte", so der Bürgermeister und blickt in Richtung des Augustwiesn-Geländes. "Das hat wirklich gut funktioniert, das hätte schlimm ausgehen können."

Auch ein großräumiger Stromausfall blieb der Gemeinde erspart. "Das Umspannwerk war an der Kippe. Ein paar Zentimeter Wasser mehr und alles wäre ausgeknipst gewesen."

Bahnverbindung unterbrochen

Insgesamt 700 Feuerwehrleute waren seit gestern in und um Hollabrunn im Einsatz. Am Samstag waren noch Auspumparbeiten, Straßenreinigungen und Aufräumarbeiten durchzuführen.

Die Bahnverbindung zwischen Hollabrunn und Göllersdorf war wegen unterspülter Gleise gesperrt. Diese Sperre dürfte bis 13 Uhr dauern. In der Zwischenzeit fahren Ersatzbusse.

Wer helfen will: Die Behindertenhilfe Sonnendach hat ein Spendenkonto. IBAN: AT87 3232 2000 0005 6077