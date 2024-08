"Unzumutbar": Ryanair lässt Gäste seit Tagen auf Rückflug warten

Von Kristina Leitner

Erneut leuchtet der Bildschirm von Janices Smartphone auf. Eine neue Nachricht setzt die mittlerweile unfreiwillige Urlauberin darüber in Kenntnis, dass ihr Flug von Rom nach Wien aufs Neue um mehrere Stunden verschoben wurde.

Diese Mitteilungen sind der 23-Jährigen bestens vertraut. Seit drei Tagen sitzt die Niederösterreicherin zusammen mit 40 weiteren Personen in der italienischen Hauptstadt fest und verbringt ihre Zeit am Fiumicino Airport damit, darauf zu warten, dass ihre Rückreise in die Heimat beginnt.