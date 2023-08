Unwetter: Schäden zeigen die Gewalt der Wassermassen

Gäste wie Urlauber, die raus wollen, kommen also raus. Müssen aber bis nach Innsbruck fast zwei Stunden Umweg in Kauf nehmen. Ernst Schöpf, Bürgermeister von Sölden, war am Dienstag bereits am Kurbeln, damit für die Dauer der Straßensperre auch die Lebensmittelversorgung über das Timmesljoch erfolgen kann: "Dafür braucht es Ausnahmegenehmigungen, damit Lkw über die Straße fahren dürfen."

➤ Mehr zum Thema: Bahnstrecken gesperrt und Regenwarnung

Bis in die Nachtstunden dauerte am Montag das große Zittern in Tirol. Zunächst drohten Überflutungen an den Zubringern des Inns im Pitz-, Ötz-, Wipp-, Stubai- und Zillertals. In weiterer Folge herrschte entlang des Inns Alarmstimmung, ehe die Flutwelle gegen Mitternacht aus Tirol gerauscht war. Am Dienstag wurden der mobile Hochwasserschutz wieder abgebaut und Straßen- wie Brückensperren aufgehoben.