Wie Unwetter in Österreich Haushaltslöcher reißen

Und wie schon so oft in diesem Sommer ist für die Einsatzkräfte nach zerstörerischen Starkregenfällen , wie sie im Zuge des Klimawandels häufiger werden, Aufräumen angesagt. Zurück bleiben in solche Fällen stets enorme finanzielle Schäden .

Ein Rundruf des KURIER zeigt auch, dass hier je nach Topografie große Unterschiede in den Belastungen bestehen. Besonders sticht hierbei das bergige Tirol hervor. Wie eine Anfrage beim Land zeigt, mussten in den Jahren 2013 bis einschließlich 2023 in Summe 155,5 Millionen Euro zur Beseitigung von Schäden an Landesstraßen aufgewendet werden.

Ausgaben verdoppelt

Fielen in den ersten fünf Jahren dieses Betrachtungszeitraums 50,5 Millionen Euro an, waren es in den den darauffolgenden sechs Jahren 105 Millionen Euro und damit mehr als doppelt so viel.

Im Flächenbundesland Oberösterreich werden die Schäden in diesen elf Jahren mit gerade einmal 26,7 Millionen Euro beziffert. In der Steiermark musste das Land in diesem Bereich 35,4 Millionen Euro aufwenden. Im wesentlich kleineren Kärnten waren 31,2 Millionen Euro zu investieren, um Unwetterschäden an den Straßen zu beseitigen.