Nach dem Murenunglück in St. Anton müssen bis zu 60.000 Kubikmeter Gestein abtransportiert werden. Wann die Sperre über den Arlbergpass endet, ist noch nicht entschieden.

Aufräumen am Arlberg: "Die Dimensionen sind gewaltig"

Teile von St. Anton am Arlberg schauen nach der Murenkatastrophe am Freitagabend immer noch aus wie eine große Schotterdeponie mitten im Ortsgebiet. Eine Gewitterzelle in den Bergen oberhalb des bekannten Skidorfs hat den Steißbach innerhalb kürzester Zeit massiv anschwellen lassen. Eine regelrechte Sturzflut aus Wasser und mittransportiertem Geröll hat sich dadurch in den Ort ergossen und enorme Schäden verursacht, die vorerst noch nicht beziffert werden können. "Wir sind immer noch im Großeinsatz", sagt Bürgermeister Helmut Mall zum KURIER.

Am Wochenende waren rund 350 Helfer praktisch rund um die Uhr im Einsatz. "Wir haben nach wie vor etwa 40 Lkw und 30 Bagger im Einsatz", so der Ortschef, für den es nicht die erste derartige Katastrophe ist, die er miterlebt. Nur zu gut kann er sich erinnern, was der Steißbach 1999 und beim großen Hochwasser 2005 angerichtet hat. Schutzbauten nicht ausreichend "Aber die jetzige Dimension ist gewaltig. So etwas habe ich noch nie miterlebt", so Mall. Nach 2005 seien riesige Auffangbecken errichtet worden, die aber übergegangen sind. "Ohne die wäre es noch viel schlimmer gekommen", ist der Bürgermeister überzeugt. Er schätzt, dass in Summe zwischen 40.000 und 60.000 Kubikmeter Gestein abtransportiert werden müssen. Das volle Augenmerk liegt auf dem Ausräumen der Geschiebebecken, damit diese im Falle neuer Unwetter wieder ihre Funktion erfüllen können.

Nach wie vor müssten aber auch Keller von überfluteten Häusern ausgepumpt werden. Was die öffentliche Infrastruktur betrifft, seien vor allem Straßen und Nahbereiche "ziemlich zerstört". Die Fahrbahn im Bereich der Mure wurde Freitagabend zu einem reißenden Bach, Autos von den Wassermassen mitgespült. Verletzt wurde niemand. Nach vorne schauen Mall übt sich in Optimismus und meint: "Das ist nicht die erste Katastrophe, die wir erlebt haben. Wir räumen das wieder auf."

© APA/BERND HOFMEISTER Eine Mure hat Freitagabend einen Teil der Straße über den Arlbergpass weggerissen.

Weiter oben in den Bergen ist auch der Arlbergpass nach einer riesigen Mure am Freitagabend auf Vorarlberger Seite, die einen Teil der Straße weggerissen hat, vorerst weiterhin gesperrt. Inzwischen wurde ein Provisorium an der unterspülten Stelle errichtet, sagte Vorarlbergs Sicherheitslandesrat Christian Gantner (ÖVP). Entscheidung am Nachmittag Über eine Öffnung der aktuell aufgrund der Sperre des Arlbergtunnels wichtigsten Straßenverbindung zwischen Tirol und Vorarlberg werde aber erst am frühen Nachmittag bei einer Besprechung der Einsatzleitung entschieden, hieß es. Eine Mure, die vor St. Christoph am Arlberg (Tirol) noch auf Vorarlberger Seite abgegangen war, hatte Freitagabend die gesamte Fahrbahn der Arlbergstraße verlegt. Die Straße wurde dabei stark unterspült, bzw. es wurde ein Teil der Fahrspur Richtung Tirol auf einer Länge von rund 60 Metern weggerissen.

Die Aufräum- und Instandsetzungsarbeiten hätten umgehend begonnen, noch am Samstagabend sei ein Provisorium errichtet und asphaltiert worden, teilte Gantner mit.

Damit könne laut dem Landesrat der Verkehr, auch der Schwerverkehr, einspurig und vermutlich mit Ampelregelung wieder passieren. Beratungen in Tirol Für eine Freigabe müsse man aber die Beratungen in Tirol abwarten, das von den Unwetterschäden stärker betroffen war. Nach einer Sitzung in der Bezirkshauptmannschaft Landeck tage um 13 Uhr die Einsatzleitung, dort wird laut Gantner über die weitere Vorgangsweise entschieden. Mittelfristig wolle man so rasch als möglich auch eine zweite Fahrspur wieder anbieten. Längerfristig plane man bereits den Wiederaufbau der Straße.