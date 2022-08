Unwetter: Nach Rekordregen hat sich die Lage in Vorarlberg entspannt

Nach Angaben der ZAMG gab es bis Freitagnachmittag über das ganze Land verteilt neue Rekorde an 24-Stunden-Regenmengen: In Bregenz kamen bis 16.30 Uhr über 200 Liter pro Quadratmeter zusammen (bisher Höchstwert: 174 Liter/1968), in Dornbirn waren es knapp 180 Liter (113 Liter/2013).

In Fraxern im Bezirk Feldkirch wurden knapp 160 Liter (126 Liter/2013) verzeichnet, in der Stadt Feldkirch 150 Liter (122 Liter/1910). Zum Vergleich: Durchschnittlich fallen in Vorarlberg im ganzen Monat August nicht mehr als 100 Liter Regen.

Tirol kam glimpflicher davon

Tirol kam - obwohl auch für den östlichen Nachbarn Vorarlbergs eine Regenwarnung galt - weit glimpflicher davon. In Innsbruck setzte der Regen etwa am Freitagabend ein und hielt auch am Samstagmorgen immer noch an. Größere Schäden gab es aber nicht.

Allerdings gab es auch im Tiroler Unterland Überflutungen und Murenabgänge. In Auffach in der Wildschönau (Bezirk Kufstein) verlegte ein Erdrutsch eine Gemeindestraße auf einer Länge von 100 Metern, sie war aber rasch geräumt.