Schon in der Nacht auf Freitag prasselten Wassermassen auf das westlichste Bundesland nieder. Nach einer leichten Entspannung am Vormittag spitzte sich die Lage im Vorarlberg am Nachmittag wieder zu. Zahlreiche Straßen sind überschwemmt und Unterführungen stehen komplett unter Wasser. Am späten Nachmittag liefen rund 500 Einsätze. Allein in der Gemeinde Koblach musste die Feuerwehr 52 Mal ausrücken. Kommandant Philipp Bolter über die Lage: "Nach der langen Trockenperiode kann das Wasser nicht versickern." Seine Feuerwehr sei aktuell vor allem mit dem Auspumpen von Kellern beschäftigt. Außerdem werden Bäche abgepumpt, um nicht weitere Häuser zu gefährden.

Verletzt wurde aber - anders als bei den heftigen Unwettern in Kärnten und in der Steiermark (der KURIER berichtete) - niemand.

Kritischer Punkt ist auch Bregenz: Teile der Innenstadt stehen unter Wasser. Die Feuerwehr ist nach wie vor im Dauereinsatz. Enorme Regenmengen müssen abgepumpt werden. Der Verkehr kam Großteils zum Erliegen.

Der zuständige Landesrat Christian Gantner (ÖVP): "Betroffen ist vor allem der Raum Bregenz, Feldkirch Nord. Wir haben aktuell vor allem überflutete Keller und Unterführungen."