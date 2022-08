Züge konnten wegen Unwetter nicht fahren

Durch die starken Unwetter in Österreich konnten Züge am Donnerstag nicht fahren. In den Bundesländern Kärnten, Steiermark und in Osttirol wurde der gesamte Bahn-Verkehr gestoppt. Die Strom-Versorgung fiel nämlich aus. Wegen Schäden an Stromleitungen gab es auch in vielen Häusern keinen Strom.

Am Freitag waren noch ein paar Bahn-Strecken gesperrt. Die Sperren von Bahn-Strecken können noch bis Montag dauern.