Besonders an der Alpennordseite und im Nordwesten ist es am Samstag überwiegend dicht bewölkt mit zumindest regionaler Niederschlagstätigkeit und nur gelegentlichen Wolkenlücken zwischendurch. Auch ganz im Osten ist es anfangs meist trüb und regnerisch, doch sollte die Bewölkung tagsüber immer wieder auflockern. Alpensüdseitig ergeben sich durch Föhneffekte die meisten Sonnenstunden, Schauerentwicklungen gibt es dort nur ganz vereinzelt. Im Donauraum, am Alpenostrand und im östlichen Flachland sowie in Föhnstrichen der Alpensüdseite bläst oft lebhafter, stellenweise sogar kräftiger Wind aus West bis Nordwest. In der Früh zeigt das Thermometer 13 bis 21 Grad, am Tag 20 bis 28 Grad.