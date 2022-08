Rekordregen in Vorarlberg: "Sind mit einem blauen Auge davon gekommen"

In Vorarlberg fielen am Freitag mehrere Rekorde an 24-Stunden-Regenmengen. In Bregenz kamen bis 16.30 Uhr ĂŒber 200 Liter pro Quadratmeter zusammen (bisher Höchstwert: 174 Liter/1968), in Dornbirn waren es knapp 180 Liter (113 Liter/2013). In Fraxern im Bezirk Feldkirch wurden knapp 160 Liter (126 Liter/2013) verzeichnet, in der Stadt Feldkirch 150 Liter (122 Liter/1910).

Zum Vergleich: Durchschnittlich fallen in Vorarlberg im ganzen Monat August nicht mehr als 100 Liter Regen. Die ganz große Katastrophe blieb dennoch aus. Warum, erklĂ€rte Sicherheitslandesrat Christian Gantner (VP) Samstagmorgen im KURIER-GesprĂ€ch.