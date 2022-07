Unwetter in Kärnten: Gebäude-Schadstellen wurden abgearbeitet

Der Zivilschutzalarm ist am Dienstagabend auch für Arriach aufgehoben worden, am Mittwoch in der Früh wurde die Behelfsstraße in Richtung Himmelberg für den allgemeinen Verkehr freigegeben. Katastrophenzüge der Feuerwehr waren bei den Aufräumarbeiten nicht mehr vonnöten, wohl aber wurden die örtlichen Kräfte von Feuerwehrleuten aus den umliegenden Gemeinden unterstützt, so Katastrophenschutzreferent Fellner.