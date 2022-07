Kärntner Gemeinde Treffen bereitet sich auf neue Unwetter vor

Die Aufräumarbeiten liefen am Montag auf Hochtouren weiter - in Arriach wird zusätzlich auch noch an Straßenverbindungen gearbeitet, der Ort ist nämlich weiterhin nur mit Einsatzfahrzeugen erreichbar. Die Teuchen Straße (L46) soll in Richtung Feldkirchen wieder bis Donnerstag befahrbar sein, hieß es am Montag vom Landespressedienst. Die Reparaturarbeiten an einem weiteren Abschnitt der Straße werden aber wohl bis Herbst dauern. Außerdem wird an einer weiteren Verbindung von Arriach in Richtung Villach gearbeitet, sie soll Mitte Juli fertiggestellt sein.