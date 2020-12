Unter 0,5 Prozent des getesteten Lehrpersonals am Samstag positiv

Bevor am morgigen Montag in Niederösterreich 135.000 Schülerinnen und Schüler wieder in die Schulen zurückkommen, werden seit gestern in NÖ Personal von Schulen und Kindergärten getestet.

Am Samstag wurden 19.335 Personen im gesamten Bundesland getestet, davon waren 36 Antigentests positiv. Das sind lediglich 0,19 Prozent positive Tests.

Diese Ergebnisse müssen nun noch per PCR-Test bestätigt werden, wie das Bundesheer mitteilt. Die restlichen der insgesamt etwa 36.000 Mitglieder des pädagogischen Personals im Bundesland können sich noch bis Sonntagabend, 19.00 Uhr, in einer der 29 Teststationen untersuchen lassen.

37 Infektionen in Oberösterreich

In Oberösterreich sind am Samstag, am ersten Tag der Massentests 37 Infektionen mit dem Coronavirus entdeckt worden. Es wurden 13.898 Personen getestet, davon waren 0,27 Prozent positiv.