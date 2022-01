Überstunden, Demos und Corona: Wie sich der Alltag des Polizisten aussieht

Um Stefan ein wenig zu entlasten, werden etwa in Oberösterreich und Salzburg derzeit pensionierte Kollegen angeschrieben und gebeten, bei der Kontrolle der Corona-Maßnahmen unterstützen. Stefans Kollegen sind mehrheitlich männlich. Aktuell beträgt der Frauenanteil bei der Polizei um die 22 Prozent. In den Führungsetagen wird der Frauenanteil noch geringer. Derzeit wird nur eine Landespolizeidirektion von einer Frau geleitet – in Kärnten. Doch das Interesse der Frauen an der Polizeiarbeit steigt. Bei den Bewerbern liegt der Anteil immerhin bei 30 Prozent.

Die Chancen stehen hoch, dass Stefan seinen Dienst in Wien leistet – hier sind mit Abstand die meisten Polizisten im Einsatz. Vermutlich ist unter seinen Kollegen in Wien auch einer mit Migrationshintergrund. Offizielle Zahlen gibt es dazu allerdings nicht. Sie dürfen gar nicht erhoben werden. Doch in den vergangenen Jahren wurde speziell in größeren Städten um Nachwuchs mit Migrationshintergrund geworben. Eigene „Recruiting Days“ finden dazu statt. Migrationshintergrund erleichtert die Arbeit im Alltag enorm. Speziell in Stadtvierteln mit hohem Ausländeranteil.

Überstunden und Nachtdienste

Im Arbeitsalltag belasten Stefan vor allem zwei Dinge: die Überstunden und die Nachtdienste. „Unsere Kollegen leisten deutlich mehr als eine 40-Stunden-Woche. Darunter leidet auch das Privat- und Familienleben. Persönliche Kontakte können nicht mehr gepflegt werden, die Zeit mit der Familie fehlt“, schildert Reinhard Zimmermann, der oberste Polizeigewerkschafter des Landes.

Ein zweites Problem, mit dem Stefan und seine Kollegen immer häufiger konfrontiert sind, ist die steigende Aggression gegenüber Uniformierten. „Früher hat man den Inspektor freundlich gegrüßt. Davon kann heute nicht mehr die Rede sein. Im Gegenteil“, schildert Zimmermann.