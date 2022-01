Tödlicher Schuss auf Pensionistin: Ermittlungen gegen Polizisten laufen noch

Ein Jahr ist es her, als in der Auhofstraße in Wien-Hietzing ein tödlicher Schuss fiel. Die 67-jährige Sigrid S. sackte an ihrer Wohnungstür leblos zusammen. Den Schuss hatte ein WEGA-Beamter abgegeben.

Insgesamt drei Polizisten der Spezialeinheit waren an dem Einsatz beteiligt. Seit damals laufen die Ermittlungen. Und zwar wegen Mordes. Ein Jahr später sind diese Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Und es dürfte zumindest noch einige Monate dauern – denn der Akt ist berichtspflichtig.

Wie der KURIER ausführlich berichtete, hatte eine Heimhilfe am 5. Jänner 2021 die Polizei alarmiert. Sie sei von der besachwalteten Pensionistin mit einem Messer bedroht worden.