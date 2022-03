Über 38.000 Neuinfektionen in Österreich

38.060 Corona-Infektionen sind in Österreich am Sonntag, eine Woche nach der "Öffnung" mit weitgehendem Wegfall der meisten Maßnahmen mit Ausnahme von Wien, vom Gesundheits- und Innenministerium gemeldet worden. Zudem wurden aktive 384.363 Fälle gemeldet.

Bisher gab es in Österreich 3.153.927 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (13. März, 9:30 Uhr) sind österreichweit 15.207 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 2.754.357 wieder genesen. In den vergangenen 24 Stunden wurden 27 Todesfälle gemeldet.

Derzeit befinden sich 2.797 Personen aufgrund von Covid-19 in Spitalsbehandlung, davon 187 auf Intensivstationen.