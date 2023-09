Tunnelblick am Semmering: Nur noch knapp ein Kilometer fehlt

Die erste Trasse

1989 wurde erstmals eine Trasse zur Genehmigung eingereicht, sie war 27,2 Kilometer lang und verlief zwischen Gloggnitz und Mürzzuschlag. 1994 folgte der eisenbahnrechtliche Bescheid, auf steirischer Seite wurde ein Sondierstollen vorangetrieben. Die Arbeiter stießen jedoch auf Wasser, zudem kamen immer mehr naturschutzrechtliche Bedenken auf. Ab 2005 wurde umgeplant, das Projekt 2010 neu zur Umweltverträglichkeitsprüfung eingereicht. Im Mai 2011 gab es die Baubewilligung.

Reger Wechsel in der Politik

Nimmt man die ersten Pläne ab den späten 1980er-Jahren, so haben sich bereits 17 Verkehrsministerinnen und -minister mit dem Tunnelprojekt befassen müssen, außerdem acht Landeshauptleute – drei in Niederösterreich, fünf in der Steiermark. Zählt der Spatenstich 2012 als Ausgangspunkt, dann waren es mit Erwin Pröll und Johanna Mikl-Leitner in Niederösterreich sowie Franz Voves (SPÖ), Hermann Schützenhöfer und Christopher Drexler (beide ÖVP) in der Steiermark fünf Landeshauptleute.