Erste Zugfahrt durch den Koralmtunnel: Der KURIER war dabei

100 Ehrengäste

Hinter Glas wird die Schutzpatronin der Tunnelbauer dafür Zeugin eines besonderen Moments: Auf weiß gedeckten Tischen werden rund 100 Ehrengästen Brötchen und kalte Erfrischungen gereicht. Der Anlass ist ein historischer: Am Montag durchquerte der erste Personenzug den 32,9 Kilometer langen Koralmtunnel.

„Ich bin mir der Geschichtsmächtigkeit dieses Moments bewusst. Wir bringen zwei Regionen zusammen“, betonte Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sichtlich stolz vor Abfahrt des Zuges auf Kärntner Seite.

Sein steirischer LH-Kollege Christopher Drexler ging sogar noch einen Schritt weiter: „Das ist ein historischer Tag. Damals, als das Projekt begann, hatte es ja fast einen Science-Fiction Charakter und nun sind wir mitten in der Realität.“

26 Jahre beim Koralmtunnel

Das damals, es kennt an diesem Tag wohl keiner besser als Projektleiter Klaus Schneider. Von Anbeginn, also seit gut 26 Jahren, begleitete Schneider den Bau des Koralmtunnels. Von einem emotionalen Moment sprach Schneider am Bahnsteig in Kärnten. Nun steht er neben der Heiligen Barbar aus Holz und versucht den Emotionen Worte zu verleihen.

Berührend und befriedigend, lauten diese schließlich. „Das Projekt war mit vielen Hochs und Tiefs verbunden. Viele haben ja nicht daran geglaubt, dass wir es wirklich vollenden. Wohlgemerkt, ich habe nie daran gezweifelt“, sagt Schneider.

Vor 26 Jahren wurde die Idee des Tunnels geboren. Im Juli 2005 wurde, noch unter dem einstigen Landeshauptmann Jörg Haider, verkündet, dass der Süden belebt werden müsse. Bis 2015 wollte man fertig sein. Vorangeschlagene Kosten: 3,4 Milliarden Euro.

Eröffnung 14. Dezember 2025

Beides hat nicht gehalten. Läuft alles nach Plan, dann wird der Koralmtunnel für Züge am 14. Dezember 2025 geöffnet. Kostenpunkt dann: 5,4 Milliarden Euro.

„Es fehlen jetzt noch die Gleise, die gesamte Oberleitung, Strom, letzte Tests“, erklärt, Karin Scheer, von der Baustellenkoordination. Im Tunnel trifft man sie meist mit E-Bike. „Die Wege sind einfach zu weit, darum ist das unser bevorzugtes Fortbewegungsmittel, wenn es nicht um den Transport von Material geht“, sagt Scheer. Die einem wenig später nicht nur Technisches, sondern auch folgendes erklärt. Die Heilige Barbara in der Nothaltestelle wird nach Fertigstellung nicht an ihrem Ort bleiben. „Die gehört den Tunnelbauern und gilt als wertvolles Erinnerungsstück, das am Ende jemand mitnehmen darf.“ Wer, sei noch offen.