Tunnelbau im Flachgau: Die Angst vor dem Versiegen der Quelle

Der Semmering ist im Flachgau weit weg. An den Hängen der Riedelwaldplatte in Köstendorf grasen schon ein paar Schafe in der Frühlingssonne. Mehrere Bauernhöfe liegen in der sanften Hügellandschaft. In der Ferne sind die schneebedeckten Gipfel der Voralpen zu sehen, die hunderte Kilometer weiter ins Semmeringmassiv übergehen.

Für die Flachgauer Bauern sind die Sorgen vom Semmering aber plötzlich ganz nah. Denn auch hier soll wie am Semmering ein kilometerlanger Eisenbahntunnel gebaut werden. Und, so wie es sie am Semmering gegeben hat, fürchten die Bauern auch hier im Zuge der Baustelle unvorhergesehene Probleme mit Wassereinbrüchen.

Hier betrifft es aber nicht nur einzelne Bauernhöfe. Auch Matthäus Wimmer ist besorgt. Er ist Obmann der Wassergenossenschaft Schleedorf, die die Gemeinde mit Wasser versorgt. „An der Riedelwaldplatte hängt insgesamt die Wasserversorgung von 30.000 Menschen. Wenn im Flachgau das Gleiche wie am Semmering passiert, sind wir im Notstand“, sagt Wimmer.