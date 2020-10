Türkischer Spion: Mordauftrag in Wien?

Die Aussagen des angeblichen Agenten seien zunächst bezweifelt worden, weil Öztürk auch die Einholung seiner Familie forderte. Es ist jedenfalls sehr ungewöhnlich, dass Spione selbst zur Polizei gehen, um sich zu enttarnen.

Nicht verifiziert wurde hingegen der Mordplan gegen Peter Pilz, heißt es aus dem Innenministerium.

Bei anderen Punkten scheint es jedoch durchaus Übereinstimmung der Aussagen mit den Ermittlungen zu geben. Die Staatsanwaltschaft Wien verlängerte deshalb die Untersuchungshaft für Öztürk. Vorerst geht es um Spionage für einen fremden Staat.

Sonderkommission eingerichtet

Innenminister Karl Nehammer hat nach den Vorfällen in Favoriten eine eigene Sonderkommission für Ermittlungen zu türkischer Einflussnahme in Österreich eingesetzt. Der Innenminister reagiert scharf auf jede Art der Einflussnahme aus der Türkei, heißt es aus dem Ressort: „Wenn Erdogan und die Türkei versuchen, ein systematisches Spitzelnetzwerk in Österreich zu etablieren, dann muss das Konsequenzen haben. Jeder der unsere Grundrechte in Frage stellt oder gar bedroht, muss damit rechnen, dass wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln dagegen vorgehen werden. Wir haben eine eigene Sonderkommission eingerichtet, die jedem einzelnen Verdachtsfall konsequent nachgeht und der Staatsanwaltschaft übergibt.“