Demos in Favoriten: Mann berichtete an türkischen Geheimdienst

Die Demonstrationen in Wien-Favoriten im Juni und Juli haben ein Nachspiel für einen Österreicher mit türkischem Migrationshintergrund. Wie Innenminister Karl Nehammer und Integrationsministerin Susanne Raab (beide ÖVP) im Rahmen einer Pressekonferenz erklären, soll jener Österreicher bei einer der Demonstrationen an den türkischen Geheimdienst berichtet haben.

Er dürfte bei der Einreise in die Türkei von den Behörden festgenommen und mit Bildern konfrontiert, die ihn bei Anti-türkischen Demos zeigen, so der Innenminister. Um wieder frei zu kommen, soll er dann als Spitzel eingesetzt worden sein, wie Nehammer erklärt.

Insgesamt, so die beiden Minister, dürften 35 Menschen aus Österreich bei der Einreise in die Türkei so als Spitzel akquiriert worden sein.