Österreich: Mit „scharf“ gegen die Türkei

Natürlich sind die Türken gerade in Wahlkampfzeiten ein idealer Reibebaum, allerdings liegt auf der Hand, dass sich für den Staat mitunter undurchsichtige Strukturen gebildet haben. Dass, wie der KURIER aufgedeckt hat, die türkischen Vereine in Österreich offenbar Geld für eine türkische religiöse Stiftung einnehmen und steuerschonend Reisebüros und Restaurants betreiben, ist ein Missstand. So etwas gehört jedenfalls abgedreht.

Damit bleibt unter dem Strich übrig, dass Probleme in diesem Bereich durchaus aufgedeckt worden sind. Zu leugnen ist aber wohl auch nicht, dass diese in Wahlkampfzeiten gerne etwas größer dargestellt werden. Wer die überzeugenderen Argumente hat, wird man am Wahl-Sonntag sehen.