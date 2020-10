Großaktion: Finanz-Razzien bei Islam-Vereinen

Im Gegensatz zu dieser angeblichen Gemeinnützigkeit weisen eine Vielzahl der Organisationen laut Finanzministerium „klare Merkmale von gewerblichen Tätigkeiten auf“. Diese Vereine seien tatsächlich in den Bereichen Gastronomie und Veranstaltungen oder im Bestattungswesen tätig.

Auch Bildungseinrichtungen wurden so geführt. Darüber hinaus soll es auch Reisebüros gegeben haben, von diesen wurden beispielsweise Hochzeiten und Pilgerreisen gewerblich vermittelt und organisiert.

Darüber hinaus gebe es eine weitere Auffälligkeit bei einer Vielzahl der kontrollierten türkisch-islamischen Vereinen: In den Statuten unterschiedlicher Vereine findet sich immer der gleiche Passus, der Kapitalabflüsse von Österreich in Stiftungen in der Türkei ermöglicht.