Trotz Pflegereform: Die große Flucht aus den Intensivstationen

In der Anästhesie in Steyr haben in kürzester Zeit acht Mitarbeiter gekündigt, nur eine konnte zum Bleiben überredet werden. Ein Intensivpfleger spricht von "teilweise gefährlichen Situationen" im Spitalsalltag. So sei das Operationspersonal wegen Personalmangels auch für die Entladungen der Notarzthubschrauber eingesetzt worden, während Patienten am OP-Tisch lagen. Auch im Aufwachraum mussten Patienten mitten in ihren ersten Gehversuchen allein gelassen werden. Obendrauf gab es die Order, dass maximal zwei Wochen Urlaub im gesamten Sommer möglich sein, erklärt eine Betroffene.

Ursachen für die Personalflucht

Offiziell nennt man in Steyr "vorwiegend private Gründe" als Ursache für die Personalflucht. Pflegedirektorin Walpurga Auinger weist jedenfalls alle Vorwürfe "auf das Schärfste" zurück. Es gebe auch keinen Pflegenotstand und keinen Personalmangel. Dennoch wird sogar über die Plattform willhaben dringend nach Ersatzpersonal gesucht. Auch unausgebildete Kräfte würden genommen und innerhalb von fünf Jahren ausgebildet.

Dutzende Pfleger schilderten gegenüber dem KURIER in den vergangenen Wochen ihr Leid, ein junger Mann etwa musste in einem großen Wiener Spital alleine 30 Schwerstkranke in der Nacht betreuen. Eine Überwachungsstation in der Klinik Penzing suchte trotz attraktiven Arbeitsumfeldes ein Jahr lang vergeblich nach diplomierten Fachkräften. Diese Spezies ist derzeit eine Rarität.