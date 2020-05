Trotz Lockerung: Hochzeit mit Hindernissen

Sie zählt gemeinhin zu den schwierigsten Aufgaben vor jeder Hochzeitsfeier: die Erstellung der Gästeliste. Ab Freitag, 29. Mai, wird die Auswahl wieder leichter.

Durften an Trauungen in der Corona-Krise bisher maximal zehn Personen teilnehmen, so können ab Freitag wieder bis zu 98 Gäste geladen werden. Gemeinsam mit dem Brautpaar erreicht man so die ab dann gültige Obergrenze von 100 Personen.

Personal, das zur Ausrichtung des Fests notwendig ist – etwa der Pfarrer, aber auch Catering-Mitarbeiter – wird nicht eingerechnet. So steht es in der neuen Verordnung, die die Regierung am Mittwoch veröffentlicht hat.