Trocken trotz Regen: Landwirte hoffen auf weitere Niederschläge

Die Regenfälle der vergangenen Tage haben für die Landwirtschaft im Osten Österreichs zwar eine leichte, aber noch keine nachhaltige Entspannung gebracht. Sowohl in Niederösterreich als auch im Burgenland bleibe die Trockenheit ein Problem, man hoffe auf weitere Niederschläge, sagten Sprecher der Landwirtschaftskammern der beiden Bundesländer.

"Schön, aber zu wenig"

Die neuesten Niederschläge haben für Niederösterreichs Bauern nach Angaben der Landwirtschaftskammer "eine Entspannung, aber kein Aufatmen" gebracht. Um die bereits durch die bisherige Trockenheit entstandenen Schäden einzudämmen, seien weitere Niederschläge notwendig, hielt eine Sprecherin fest.

"Vor allem bei Kulturen, die gerade angebaut worden sind, hat der Regen Entspannung gebracht", sagte die Sprecherin. Dies seien etwa Sonnenblumen oder Sojabohnen. In Summe seien die Niederschläge "schön, aber zu wenig", in Sachen Feuchtigkeit befinde sich die Landwirtschaftsfläche "weit weg vom Normalniveau".

Nach Angaben des Hydrographischen Dienstes des Landes Niederösterreich kam es vom Montag bis Mittwoch im Marchfeld, dem Laaer Becken sowie in den nördlichen Teilen des Bundeslandes zu Niederschlägen von zehn bis 15 Litern pro Quadratmeter. Das sei eine Menge, die zu den Wurzeln vordringe und in Sachen Bodenfeuchtigkeit Verbesserungen bringe. Änderungen am Grundwasserpegel ergeben sich durch die genannten Regenmengen allerdings nicht. Darauf hätten einzelne Niederschläge nie Einfluss, wurde seitens des Hydrographischen Dienstes betont.