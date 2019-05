Schneefall am Wochenende bis in die Täler

Samstag: Dichte Wolken und Regen

Tiefdruckeinfluss sorgt am Samstag im ganzen Land für dichte Wolken und oft ist auch mit Regen zu rechnen, wobei der Regenschwerpunkt anfangs im Süden und Südosten liegt und sich nachmittags in den Westen verlagert. Im Norden regnet es tagsüber nur wenig. Die Schneefallgrenze liegt tagsüber zwischen 1.200 und 1.800 Metern Seehöhe, abends sinkt sie von Westen her bereits gegen 1.000 Meter und in der Nacht dann oft in Tallagen. Der Wind weht vielfach nur schwach, nachmittags kommt im Westen aber bereits kalter und lebhafter Nordwestwind auf. Die Frühtemperaturen liegen bei drei bis zehn Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei bis 14 Grad.

Sonntag: Schneefall bis 400 Meter

Der Ostalpenraum verbleibt am Sonntag unter Störungseinfluss. Damit ist es ganztägig verbreitet stark bewölkt bis bedeckt mit regional ergiebigen Niederschlägen. Eine weitere Kaltluftstaffel sorgt während der Morgenstunden zwischen Vorarlberg und dem Waldviertel zeitweise für Schneefall bis in höhere Tallagen mit Schneefallgrenzen zwischen 400 und 700 Meter. Tagsüber liegt sie zwischen 700 und 1.200 Metern. Der Wind weht dabei lebhaft, am Alpenostrand und auf den Bergen auch stürmisch aus Nordwest bis Nord. In der Früh hat es frostige null bis sechs Grad, auch unter Tags werden nur vier bis zehn Grad erreicht.