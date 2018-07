Touristensteuer: "Die Wachau darf nicht so wie Venedig werden"

Eine sogenannte Entzerrung der Touristenströme statt Abgaben ist die Strategie Wiens, das 18 Millionen Nächtigungen bis 2020 anstrebt. Damit sich Besucher und Einheimische nicht in die Quere kommen, will man Touristen verstärkt für Sehenswürdigkeiten jenseits ausgetretener Pfade begeistern. Journalisten zeigt man den Kahlenberg oder den Prater. Eine mobile Touristeninformation schlägt Besuchern Ziele außerhalb der Stadt vor. Gäste, die das erste Mal in Wien sind, werden sich aber von großen Highlights nicht abbringen lassen. Mit 3,8 Millionen Eintritten im Jahr ist das Schloss Schönbrunn aktuell die beliebteste Sehenswürdigkeit. Hier steuert man mit Besucherstromanalysen die bis zu 10.000 Menschen, die sich zu Spitzenzeiten gleichzeitig im Schloss-Areal befinden.

Die Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung, Michaela Reitterer, meint zu Eintrittsgebühren für Städte: „Die Gäste, die in der Wachau im Hotel sind, haben schon Kurtaxe gezahlt. Die einzige Möglichkeit ist, von den Touristen am Schiff Eintritt zu verlangen. Prinzipiell bin ich ein großer Fan davon, die Stadtkerne zu entlasten. Aber leider geht bei vielen Projekten dazu – wie bei der Seilbahn auf den Leopoldsberg in Wien – nichts weiter.“