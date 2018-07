Die Tricks der Großstädte gegen Touristenmassen

Bei der internationalen Fachmesse ITB in Berlin im Frühling war das Thema Massentourismus deshalb zentral. Städte wie New York, Venedig, Barcelona oder Amsterdam leiden seit Jahren unter dem Urlauber-Boom. Weil der Wirtschaftsfaktor dahinter aber so massiv ist, wurde nur teilweise mit harten Steuerungsmaßnahmen wie Teuerungen oder Gebühren gearbeitet. Viel tiefer in die Tasche greifen müssen Touristen etwa in Barcelona. Laut Österreich Werbung wurden die Taxen in der spanischen Urlauberhochburg in den vergangenen Jahren verfünffacht. Die Einnahmen sollen den Einwohnern zugute kommen und werden in Infrastruktur investiert.

Greifbarer ist das Beispiel des Eiffelturms, wo die Ticketpreise um 50 Prozent erhöht wurden. Mit dem Geld wird das Wahrzeichen von Paris gerade um 300 Millionen Euro saniert.

Die Taxen nach oben korrigiert hat man kürzlich auch in Venedig. Weil das die Massen aber nicht vom Besuch der Lagunenstadt abgehalten hat, setzt man nun zusätzlich auf Technik: Auf Websites können Urlauber in Echtzeit die Wartezeiten vor Sehenswürdigkeiten abfragen. Als weiteres Service werden Nachrichten verschickt, zu welchen Uhrzeiten ein Besuch billiger ist, oder gleich Tickets für einen bestimmten Zeitraum verkauft. Durch diese Maßnahmen sollen sich die Touristen außerdem besonders gut betreut fühlen.

Amsterdam hat eine ähnliche Strategie. Mit der „iamsterdam“-App werden Touristen auf Events außerhalb des Stadtkerns aufmerksam gemacht. Mit Rabattaktionen und Gewinnspielen werden die abseits gelegenen Attraktionen beworben. Und auch eine simple Namensänderung wirkt Wunder: Ein 18 km vom Zentrum entfernter Strandabschnitt wurde kurzerhand im Amsterdam Beach umbenannt und die Touristen erfolgreich „weggelockt“.