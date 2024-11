Zittern um Saisonmitarbeiter: Tourismus ortet Blockade der Grünen

Die Zeit drängt. Denn die Kontingente werden immer pro Kalenderjahr festgelegt, wenn auch mitunter unter dem Jahr noch einmal erhöht. Aber das aktuelle läuft mit 31. Dezember aus. Bleibt eine Einigung aus, hieße das laut Thomas Geiger, Geschäftsführer der Hotellerie-Sparte in der Tiroler Wirtschaftskammer:

ÖVP und Grüne verfügen nach der Nationalratswahl im Parlament zwar nicht mehr über eine Mehrheit und sind gewissermaßen in Scheidung begriffen sind. Aber dennoch greifen noch gewisse Koalitionsmechanismen . Die Ministerien in Wien werden nämlich nach wie vor den beiden Regierungsparteien der vergangenen fünf Jahre geführt.

Der Zillertaler Hotelier und Sprecher der österreichischen Seilbahnbranche Franz Hörl war in den vergangenen fünf türkis-grünen Regierungsjahren als ÖVP-Nationalrat Tourismussprecher seiner Partei. Aktuell verhandelt er an einer möglichen Dreier-Koalition mit.

Die Grünen würden bei Asylwerbern "enormes Arbeitskräftepotenzial" sehen, das ungenutzt bleibe. "Ich kann schlichtweg nicht verstehen, warum wir Menschen, die hier sind und arbeiten wollen, daran hindern genau das zu tun", sagt Neßler.

Wunschzettel der Branche

Laut aktueller Verordnung dürfen etwa in Tirol 1.249 Saisonmitarbeiter beschäftigt werden - in Spitzenzeiten dürfen die Kontingente in jedem Bundesland um 50 Prozent überzogen werden. "Wir bräuchten 400 bis 500 zusätzliche Plätze, damit die Anträge der Betriebe positiv erledigt werden könnten", beschreibt Geiger die Lage.

Die sukzessive Ausweitung der Genehmigungen für die zeitweise Genehmigung von Drittstaatenangehörigen im österreichischen Tourismus in den vergangenen Jahre zeigt, wie es zunehmend schwerer wird, freie Stellen mit Einheimischen oder EU-Bürgern zu besetzen.