"Wir können Winter": Touristiker rechnen mit sehr starker Saison

Einer neuerlich sehr starken Wintersaison dürfte also nichts im Wege stehen, waren sich am Freitag Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler , die Chefin der Österreich Werbung, Anita Steharnig-Staudinger und Seilbahn-Obmann Franz Hörl aus dem Zillertal einig.

Dazu kommt der Auftakt im alpinen Ski-Weltcup in Sölden am kommenden Wochenende. Und auch die Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm im Februar wirft für die Touristiker bereits ihren positiven Werbe-Schatten voraus.

"Die Stimmung unserer potenziellen Gäste ist in den letzten 12 Monaten deutlich optimistischer geworden", sagte Kraus-Winkler vor Journalisten. "Zeit, Lust und Geld für den Winterurlaub haben sich deutlich verbessert und die Belastung durch die Inflation ist ebenso gesunken." Daher gehe man von einem erfolgreichen Winter aus. "Wir können Winter", so Kraus-Winkler.

Laut einer neuen Potenzialstudie der Österreich Werbung, geht man von 17 Millionen Gästen aus, die schon jetzt ihren Österreich-Urlaub im heurigen Winter fix geplant haben. Weitere 29 Millionen werden als "hartes Potenzial" bezeichnet, haben ihren Winterurlaub in Österreich demnach "fest geplant" oder "ziemlich sicher". Befragt wurden für diese Studie 11.000 Menschen aus 10 Ländern durch das Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa (NIT). Das Gesamtpotenzial der Personen, für die ein Österreich-Urlaub im Winter generell in Frage kommt, beziffert das NIT mit 100 Millionen.

Millionen Unentschlossene

Um die Unentschlossenen anzusprechen, setzt die ÖW auch diverse neue Aktivitäten abseits des klassischen Skilaufs. Etwa mit der humorvollen Flagship-Marketingaktion "NoSki Instructor". Insgesamt bewirbt die ÖW in dieser Winter-Saison mit 84 Partnern aus der gesamten Branche den Winterurlaub auf 13 Märkten.

Österreich habe dabei besonders gute Karten und sei in vier der zehn untersuchten Märkte die Top-1-Nation für "Winter im Schnee" - in Österreich, Deutschland, den Niederlanden sowie und Ungarn. In weiteren 5 Märkten sei man Top-2-Nation (Schweiz, Dänemark, Italien, Tschechien sowie Rumänien). In Großbritannien liege man aktuell auf Platz 4 der Gäste-Gunst hinter Frankreich, der Schweiz und Italien.