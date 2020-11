Corona ist keine Bremse für den Salzburger Hotelboom

Die Notbremse ist schon gezogen, allein sie kam wohl zu spät. Trotz Corona herrscht in der Stadt Salzburg regelrechte Goldgräberstimmung für Hotel-Investoren. Die Pandemie hat daran vorerst nichts geändert. Wie die Salzburger Nachrichten berichten, gibt es in der Stadt aktuell elf Hotelprojekte mit insgesamt 2.000 neuen Betten, die im Entstehen, Fertigwerden oder in Planung sind.

Der Grund für den neuen Höhepunkt im seit Jahren andauernden Hotelboom ist relativ eindeutig. Bisher war es Betreibern möglich, bis zu einer Grenze von 119 Zimmern ein Hotel ohne Bewilligung als Beherbergungsgroßbetrieb zu eröffnen. Somit schossen in den vergangenen Jahren mehrere Hotels mit exakt 119 Zimmern in die Höhe. Die Stadtpolitik hat darauf reagiert, die Grenze für die Bewilligungspflicht wird per Jahresbeginn 2021 auf 60 Zimmer gesenkt.