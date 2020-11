Bahn-Modernisierung: Der Oberpinzgau wartet auf die E-Lok

Verlängerung geprüft

Zumal es schon bei den Fahrzeugen keine Unterstützung des Bundes geben werde. Für neun neue Fahrzeuge müsse man mit 80 Millionen Euro an Kosten rechnen, so Schnöll. Um optimale Konditionen verhandeln zu können, hat sich Salzburg mit drei anderen Schmalspurbahnbetreibern, der Steiermarkbahn, der Zillertalbahn und den Niederösterreich Bahnen in einer Interessensgemeinschaft zusammengeschlossen.

Wenn all das gelingt, könnten 2026 tatsächlich die ersten E-Loks zwischen Vorderkrimml und Zell am See verkehren. Die notwendigen Bauarbeiten seien dabei nicht das Problem. „Die Elektrifizierung wäre in zwei Jahren erledigt“, meint Schnöll.

Neben der Oberleitung, die in einer Traktionsstudie den Vorzug gegenüber einer Teil-Elektrifizierung und Triebwagen mit Wasserstoff bekommen hat, gibt es Überlegungen zu weiteren Bauarbeiten. Die Bahn könnte vom Ortsteil Vorderkrimml in der Gemeinde Wald nach Krimml in die Nähe der berühmten Wasserfälle verlängert werden.