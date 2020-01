Salzburg will Hotels einbremsen: Bei 15.000 Betten ist Schluss

„Es war wie immer ein sehr erfreuliches Jahr.“ Die touristischen Jubelmeldungen sind Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner schon einmal euphorischer über die Lippen gekommen. Das ändert nichts an den Zahlen: 2019 brachte für Salzburg das nächste touristische Rekordjahr. Die Nächtigungen stiegen um 5,3 Prozent auf 3,31 Millionen und die Ankünfte um 4,9 Prozent auf 1,91 Millionen.

Preuner weiß, dass es sich für die Stadt um einen sehr sensiblen Bereich handelt. Einerseits ist der Tourismus wirtschaftlich extrem wichtig, andererseits schwindet die Zustimmung der Bevölkerung aufgrund der stetig wachsenden Touristenmassen. „Die Akzeptanz der Einheimischen für den Tourismus muss gegeben sein. Denn wenn die Akzeptanz zu kippen beginnt, bekommen wir ein Problem“, sagte Preuner bei der Präsentation der neuesten Zahlen am Dienstag.

Drei Mal wies der ÖVP-Politiker in unterschiedlichen Formulierungen darauf hin. Er erklärte auch, woher das kräftige Plus kommt: „Das basiert hauptsächlich auf einem Mehr an Hotelbetten.“ In der Bahnhofsgegend sind im vergangenen Jahr zwei Hotels dazugekommen.