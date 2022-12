Toter nach Rauferei im Burgenland: Auch 16-Jähriger in U-Haft

Der ältere Beschuldigte mit Wohnsitz im Bezirk Neunkirchen war am Montag, der jüngere aus dem Bezirk Mattersburg am Donnerstag festgenommen worden. Bei den Erhebungen wurde auch ein Schlagring sichergestellt. Ob es sich um die Tatwaffe handelt, bleibe Gegenstand von Ermittlungen, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Zur Rauferei war es vor einem Lokal in Schattendorf gekommen. Der 42-Jährige starb am Mittwoch im Krankenhaus.