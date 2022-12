Toter nach Rauferei im Burgenland: Schlagring sichergestellt

Ein 18-jähriger syrischer Staatsbürger, der im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich wohnt, war bereits am Montag festgenommen worden. Gegen ihn wird wegen absichtlich schwerer Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt, er befindet sich bereits in U-Haft.

Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen 42-jährigen Familienvater aus der Gemeinde. „Keiner kann ermessen, was das für die Kinder und die Frau bedeutet“, erklärte dazu Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Freitag in der „Krone“. Der Verstorbene war Mitarbeiter einer Landestochter, so Doskozil.