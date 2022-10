Toter Bub in Tirol: Polizei startete wegen Flasche Zeugenaufruf

Eineinhalb Monate nach dem tragischen Vorfall in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel), bei dem ein sechsjähriger Bub tot in der Kitzbüheler Ache gefunden worden war, hat die Polizei am Freitag erneut einen Zeugenaufruf gestartet. Der Anlass: jene am Tatort gefundene Flasche, mit der der Täter zuvor den Vater des Kindes bewusstlos geschlagen hatte. Es handle sich bei der handelsüblichen Frizzante-Flasche aber um keinen neuen Fund, sagte eine Polizeisprecherin zur APA.