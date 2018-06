Absturz von Hannes Arch: „Kontrolle hat versagt“

„Es muss dringend aufgeklärt werden, warum in diesem Fall die Kontrolle versagt hat“, sagt Neos-Abgeordnete Krisper. Die Institutionen schieben sich gegenseitig den Schwarzen Peter zu. Die Austro-Control sieht das Land Kärnten für die Kontrolle dieser genehmigten Flüge in der Pflicht. Das Land wiederum meint, die Nationalparkverwaltung müsse Hubschrauber-Flüge kontrollieren und melden. Für die Abwicklung des Fluges wiederum sei die Austro-Control in der Pflicht.

Doch all das spielt für das Verkehrsministerium keine Rolle, der Bericht zum Absturz blendet das einfach aus. Man sieht keinen Zusammenhang mit dem Unfall als Arch wenig später mit 100 km/h in stockdunkler Nacht gegen einen Fels prallt. „Sicherheitsuntersuchungen haben als ausschließliches Ziel, die möglichen Ursachen eines Vorfalls festzustellen, um Sicherheitsempfehlungen ausarbeiten zu können, die zur Vermeidung zukünftiger gleichartiger oder ähnlich gelagerter Vorfälle beitragen können“, heißt es in einer Stellungnahme.