Airracer Hannes Arch: Illegale Flüge vor tödlichem Absturz

- Laut dem Kärntner Landesreferenten Albert Kreiner musste Arch seine Flüge eine Woche vorab schriftlich anmelden. Der Unglücksflug für den angeblichen Transport eines Sacks Erdäpfel, die dem Hüttenwirt gerade ausgegangen waren und Arch spontan aushalf, sei der erste angemeldete gewesen.

Dem KURIER vorliegende Fotos zeigen, dass Arch zumindest am 17. Juni und am 5. Juli mit dem Hubschrauber bei der Hütte war. Einmal gibt es Hinweise, dass er auch da später als erlaubt – nach 14 Uhr– gestartet ist. Kreiner zufolge hätte die Nationalparkverwaltung dies anzeigen müssen, die Austro Control wiederum sieht das Land in der Pflicht. Fiel das niemandem auf oder schauten da alle doch eher gezielt weg?