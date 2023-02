Tiroler Provinzposse um pastellige Busfarben

Zumtobel bekennt: "Ich bin ein Freund von bunten Farben." Auch er erinnert daran, dass ein internationaler Wettbewerb stattgefunden hat. Die Ergebnisse seien von allen Gremien abgesegnet worden. Und zudem meint der Landesrat auch: "Es ist schön, wenn wir in Tirol mal einen Wettbewerb umsetzen."

Unrühmliche Wettbewerbskultur

In dieser Beziehung hat sich Tirol in den vergangenen Jahren wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Der ursprüngliche Siegerentwurf für den Neubau des MCI in Innsbruck etwa wurde vom Land 2018 eingestampft. Dem nach Neuausschreibung gekürten Projekt droht aktuell gerade aufgrund von Kostendruck die Verstümmelung.